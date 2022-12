Stiri pe aceeasi tema

- RAZIE… Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui continua activitațile in cadrul acțiunii naționale “FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalitații desfașurarii operațiunilor cu articole pirotehnice derulate de persoanele fizice și juridice in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, incepand cu data…

- Polițiștii dambovițeni au descins, in aceasta dimineața, la locuința unui barbat din Ștefaneștii de Jos unde au gasit zeci de kilograme de artificii luminoase și baterii de artificii. In urma percheziției efectuate, polițiștii au descoperit și indisponibilizat 28 de kilograme de articole pirotehnice…

- Patru persoane, cu varste intre 30 și 50 de ani, care abordau trecatorii pentru a le vinde petarde și artificii, in zonele Pavcom și Piața 1 Mai din Targoviște, au fost depistate in ultimele zile. In urma verificarilor a trei barbați și o femeie, jandarmii au gasit asupra lor peste de 1000 de materiale…

- Peste 1250 de petarde și artificii au fost confiscate de jandarmii dambovițeni, patru persoane, care abordau trecatorii pentru a le oferi spre vanzare obiecte pirotehnice, au fost depistate de jandarmii damboviteni in decurs de o saptamana, in zona complexului comercial Pavcom și in Piața 1 Mai din…

- Doi soti din Pascani au fost depistati de catre politisti cu 35 de kilograme de petarde si artificii. Articolele pirotehnice au fost confiscate. „La data de 14 decembrie, politistii din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Iasi, in urma unei actiuni organizate in cadrul planului…

- Numaratoarea inversa pana la Craciun a inceput. Mulți romani au intrat deja in febra cumparaturilor pentru sarbatorile de iarna. De la mancare, cadouri, decorațiuni, articole de imbracaminte sau accesorii pentru bucatarie, toata lumea cauta sa achiziționeze cate puțin din fiecare. Pentru a le ușura…

- USR a vrut ca anul acesta spectacolul organizat de Primaria Iași in noaptea de Revelion sa nu mai cuprinda artificii, ci drone, lumini și lasere. Primaria spune insa ca asta ar insemna un buget mai mare și, in plus, vremea nu le-ar permite dronelor sa zboare. De aici, a pornit o contra intre consilierii…

- Primaria municipiului Suceava aloca un buget estimativ de 500.000 de lei pentru organizarea manifestarilor cultural-artistice cu ocazia sarbatoririi Craciunului și a Revelionului. Potrivit proiectului inițiat de primarul Ion Lungu, deschiderea manifestarilor va avea loc pe 28 noiembrie de Ziua Bucovinei…