Bărbat din Sighişoara reţinut după ce şi-a legat şi tras câinele după maşină

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor The post Bărbat din Sighişoara reţinut după ce şi-a legat şi tras câinele după maşină appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa… [citeste mai departe]