- Zi istorica in Statele Unite ale Americii. Strazi goale, soldați in loc de simpatizanti și parade urmarite la televizor in loc de defilari fastuoase. Asa va arata astazi ceremonia de investire a celui de-al 46-lea presedinte american.

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a anuntat vineri, intr-un tweet laconic, ca nu va asista la depunerea juramantului, la 20 ianuarie, de catre succesorul sau, democratul Joe Biden, relateaza AFP.

- Fostul președinte republican George W. Bush (2001-2009) va fi prezent la depunerea juramantului de catre Joe Biden, a anunțat purtatorul sau de cuvant, Freddy Ford. “Președintele și dna Bush, a declarat purtatorul de cuvant, sunt nerabdatori sa revina la Capitoliu cu prilejul depunerii juramantului…

- Joe Biden va fi investit pe 20 ianuarie drept al 46-lea președinte american, prilej cu care organizatorii au anunțat, duminica, o ceremonie care va include o „parada virtuala in toata America”, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AP.Pe 20 ianuarie, dupa ceremonia de depunere a juramantului,…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden, in varsta de 78 de ani, va fi vaccinat luni impotriva COVID-19 luni, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a acestuia, relateaza AFP. ''Luni, presedintele ales Joe Biden si (sotia sa) dr. Jill Biden vor primi o prima doza de vaccin Pfizer in (statul) Delaware'',…

- Dupa comunicarea rezultatelor finale ale alegerilor, parlamentul nou-ales se intruneste, la convocarea șefului statului, in cel mult 20 de zile de la alegeri, potrivit Constitutiei Romaniei. Camera Deputatilor si Senatul sunt considerate legal constituite dupa validarea a doua treimi din mandatele de…

- Sotia lui Biden a postat o fotografie cu ea si presedintele ales in casa, tinand o pancarta cu mesajul “Dr. si presedintele Biden locuiesc aici”. Ea a mai scris ca „Va fi un președinte pentru toate familiile”.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori…

- "Presedintele ales Joe Biden se va adresa natiunii din Wilmington, in Delaware, si alaturi de el se va afla Jill Biden (sotia lui Joe Biden - n.r.), vicepresedinta aleasa Kamala Harris si Doug Emhoff", sotul acesteia, a transmis echipa de campanie a lui Biden intr-un comunicat. In cursul zilei de sambata,…