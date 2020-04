Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, pentru prima data, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Este cazul și la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns sambata in Romania, fiind…

- Slujba de Inviere 2020 poate fi urmarita anul acesta in transmisiuni live, pe mai multe canale. Atat la tv, cat și pe internet, pe canalul de YouTube al parohiilor, precum și pe paginile de facebook ale unora dintre ele. De ase

- "Romani, ramaneți și va rugați acasa, iar la miezul nopții ieșiți pe balcoane sau in curți și cantați Hristos a Inviat și spuneți, in cor, Tatal Nostru!”, transmite Biserica Ortodoxa Romana la ceas de mare sarbatoare. In acest an slujba de Inviere se desfașoara fara credincioși, iar lumina…

- Televiziunea Patriarhiei, Trinitas TV, indeamna miile de credinciosi ca in noaptea de Paști sa iasa cu totii la balcoane sau in curțile caselor si sa cante „Hristos a inviat”. In acest an Slujba de Inviere se desfașoara fara credincioși, din cauza restrictiilor cauzate de pandemia cu noul coronavirus,…

- In noaptea sfanta a Invierii, preoții se roaga in biserici, iar credincioșii acasa. Romania este nevoita sa petreaca Paștele in izolare și nu poate ajunge sa ia Lumina Sfanta. In aceasta perioada grea, trebuie sa aratam iubire fața de aproapele nostru și sa fim mai uniți ca niciodata, pentru ca Lumina…

- Mesajul a fost postat pe Facebook de catre Cristina Hrustovici, medic primar in chirurgie pediatrica la Spitalul Județean Suceava. Medicul acuza autoritațile ca au cedat in fața insistențelor BOR, iar polițiștii in loc sa se ocupe de restricționarea traficului, vor duce lumina din bloc in bloc. …

- Biserica Ortodoxa Romana anunța ca slujbele din duminica de Florii și cea de Paști se vor ține cu ușa inchisa, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavrius, anunța Agerpres.Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi,…

- Primarul comunei Slobozia Cioraști, Elena Girneața, a semnat o scrisoare deschisa care este adresata președintelui Klaus Iohannis, guvernanților și Comandamentului pentru Situații de Urgența prin care solicita sa fie redeschise bisericile pentru ca ,,toți credincioșii sa poata și in acest an sa ia Lumina…