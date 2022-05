LIVE VIDEO: Handbal de nivel inalt la Constanta! Turneul Final Four al Cupei Romaniei, gata de start

Stiri pe aceeasi tema

- Si in acest sfarsit de saptamana jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor fi la datorie.Astfel, in zilele de 14 si 15 mai, aproximativ 200 de jandarmi vor asigura masuri de ordine si siguranta publica la Sala Sporturilor din Constanta pe timpul desfasurarii Turneului de handbal masculin "Final…

- In careul de asi al competitiei participa HC Dobrogea Sud Constanta, Dinamo Bucuresti, Steaua Bucuresti si Minaur Baia Mare.HC Dobrogea Sud Constanta a anuntat ca, incepand de astazi, fanii pot cumpara la reducere abonament pentru toate meciurile din turneul Final Four al Cupei Romaniei, are se disputa…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud o va intalni pe CSA Steaua Bucuresti in semifinalele Cupei Romaniei, s-a decis la tragerea la sorti care a avut loc, miercuri, 4 mai, la sediul Federatiei Romane de Handbal de la Bucuresti. In cealalta semifinala, fata in fata se vor afla CS Dinamo Bucuresti,…

- Echipele feminine de handbal CS Rapid Bucuresti, SCM Ramnicu Valcea si CS Magura Cisnadie sunt primele calificate la turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa ce s-au impus in meciurile contand pentru sferturile de finala. Iata rezultatele inregistrate: CS Rapid Bucuresti - SCM Gloria Buzau 29-27 (17-11)…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare s-a calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o, in deplasare, cu scorul de 26-25 (12-15), pe CSU din Suceava, in primul meci din sferturi. Calin Cabut a marcat golul victoriei in ultimele secunde de joc.Celelalte meciuri din…

- CS Minaur Baia Mare s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o pe SCM Craiova, cu scorul de 24-19 (12-9), vineri, in deplasare, intr-un meci restant din faza optimilor. Minaur s-a desprins dupa minutul 20 al partidei si a castigat fara emotii. Cristina…

- La finele saptamanii trecute, Federația Romana de Handbal a stabilit programul meciurilor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. CSU din Suceava se va lupta pentru un loc in final-four-ul competiției cu Minaur Baia Mare, intr-un meci programat intr-o singura manșa, in sala…

- Luni, 4 aprilie, la sediul Federatiei Romane de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Iata programul jocurilor: CS Rapid București - SCM Gloria BuzauCSM Galați - CS Magura CisnadieSCM Ramnicu Valcea - SCM Craiova/CS Minaur…