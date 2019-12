Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Naționala, soliile din Cetațile de Scaun ale Romaniei au transmis mesaje patriotice catre autoritațile albaiuliene și naționale aflate in orașul Marii Uniri, Alba Iulia. La Sala Unirii este citita si „Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba Iulia”. La evenimentele de la Alba Iulia participa…

- “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor…

- Un imens drapel a fost arborat sambata in Piata Tricolorului din Alba Iulia, in cadrul manifestarilor oficiale dedicate Zilei Nationale a Romaniei si a implinirii a 101 ani de la Marea Unire din 1918. Dupa ce arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia, Irineu, a oficiat o slujba de binecuvantare a Drapelului…

- Pregatiri pentru manifestarile de Ziua Nationala Foto: MApN - Bogdan Aron Pantilimon În toata tara au loc pregatiri pentru manifestarile de Ziua Nationala, pe 1 decembrie. În ultimele zile, militarii au facut repetitii pentru paradele militare organizate, potrivit traditiei,…

- Fotografii care surprind momente ale vietii din transee, litografii, ordine semnate de generalii romani, decoratii, piese autentice, parte a echipamentului de front sunt expuse in cadrul unei expozitii vernisate la Alba Iulia, in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Nationale si implinirii a 101 ani…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| 1 Decembrie la Alba Iulia: Ceremonia de primire a soliilor din Cetațile de Scaun, la Sala Unirii Ceremonia de primire a soliilor din partea Cetaților de Scaun ale celor trei provincii romanesti: Tara Romaneasca, Moldova – Bucovina si Transilvania, este un ... LIVE VIDEO| 1…