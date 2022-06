(LIVE-VIDEO-FOTO) Accident cumplit în Păcurari. Cel puţin patru morţi Un accident rutier deosebit de grav a avut loc joi spre vineri noapte pe strazile Iasului. Soferului unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului in curba de dupa Petru Poni spre AMRS, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta langa care se aflau mai multi muncitori. In urma coliziunii au rezultat opt victime (o femei si 7 barbati), in cazul a patru dintre acestea fiind declarat decesul. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

