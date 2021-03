Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a luat foc in aceasta dimineata din motive inca necunoscute. Flacarile au cuprins mansarda, iar incendiul este generalizat. Pompierii au trimis la fata locului mai multe echipaje de interventie, numai ca interventia este extrem de greoaie din cauza presiunii reduse a apei de la ...

- Flacarile au izbucnit de la camera unde se afla centrala termica. Iar de acolo focul s-a extins la acoperișul școlii pe o suprafața de 800 de metri patrați. Pompierii au fost alertați și au intervenit de indata cu 4 autospeciale de stingere, dar și cu o ambulanța.„Inainte de inceperea cursurilor s-a…

- Incendiu violent la o școala din Vaslui. E vorba de localitatea Poienești. Flacarile s-au extins la acoperișul școlii, o suprafața de 800 m patrați. Din fericire la ora la care a izbucnit incendiul nu se afla nimeni in școala, cursurile nu incepusera inca. Pompierii intervin cu 4 mașini. Cladirea nu…

- Un incendiu a izbucnit astazi, in sediul Universitații Oradea. Cladirea, aflata in renovare, s-a umplut de fum, dupa ce mai multe piese de mobilier au luat foc. Pompierii au reușit sa stinga flacarile rapid și au limitat valoarea pagubelor. Incendiul a izbucnit la etajul II al cladirii Universitații…

- Primul apel la 112 pentru incendiul de la Matei Balș a venit la ora 5:05, iar primul echipaj a ajuns la spital la 5.14, a declarat secretarul de stat Raed Arafat vineri dimineața, la locul incendiului in care au murit patru pacienți.

- O autospeciala a intervenit, in aceasta dimineața, pentru a stinge flacarile care au cuprins o autoutilitara, care se deplasa pe E81, intre localitațile Mihaești și Topa Mica. Solicitarea pentru intervenția de urgența a fost inregistrata in jurul orei 7.40, iar in momentul sosirii la fața…

- O autospeciala de pompieri a intervenit, in luni dimineața, pentru a stinge flacarile care au cuprins o autoutilitara, care se deplasa pe E81 intre localitațile Mihaești și Topa Mica. Solicitarea pentru intervenția de urgența a fost inregistrata in jurul orei 7:40, iar in momentul sosirii la fața locului…

- Un incendiu a avut loc la o casa din Chinteni. Flacarile au cuprins 40 de mp din acoperiș. Din fericire, nu au existat victime.„Doua autospeciale au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei case de locuit situata pe strada Marin Sorescu din localitatea Chinteni.Alerta…