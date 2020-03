Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au trecut frontiera aproximativ 110.000 de persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 54.000 pe sensul de intrare si 56.000 pe cel de iesire din tara, a anuntat Poliția de frontiera. Comparativ cu aceeasi zi din anul 2019, se constata o scadere de aproximativ…

- A luat sfarsit aventura nefericita pentru sute de pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess care pot debarca, miercuri, in Japonia, dupa o perioada de carantina de 14 zile, anunta AFP.

- Departamentul american al Apararii a transmis Congresului solicitarea de a transfera peste 3,8 miliarde de dolari din bugetul militar proiectului de construire a zidului la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, una dintre promisiunile electorale ale presedintelui Donald Trump, informeaza Mediafax, citand…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca Statele Unite l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP) Qassim al-Raymi in cursul unei operatiuni de combatere a terorismului in Yemen, relateaza Reuters si AFP prluate de agerpres.Vezi și: DIRECT de la Bruxelles, Kovesi da ȘAH-MAT…

- Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan, care este epicentrul epidemiei, relateaza Reuters.Mai multe tari incearca sa…

- Alte 24 de persoane care au murit au fost inregistrate in provincia Hubel, epicentrul zonei contagioase, dar niciun alt deces nu a fost confirmat in afara acestei regiuni, a anuntat luni guvernul central. "Capacitatea de propagare a virusului a devenit mai puternica", au declarat medici chinezi, chiar…

- Doua persoane au murit in urma incendiilor de vegetatie care au iesit sambata de sub control pe coasta de est a Australiei, alimentate de temperaturile in continua creștere și vanturile puternice, pompierii intervenind pentru a salva vieți și proprietați, potrivit Reuters.Citește și: SONDAJ…

- Starea de urgenta a fost decretata in sud-est-ul insulei-continent, regiunea cea mai populata, si ordinul de evacuare a fost dat vineri pentru mai mult de 100.000 de persoane din trei state. "Astazi este vorba despre a salva vieti", a avertizat premierul din Noul Wales de Sud, Gladys Berejiklian. "Am…