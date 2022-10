LIVE VIDEO: Deschiderea anului 2022-2023 La Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Stiri pe aceeasi tema

- Susținut de Primaria Pitești, in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Argeș, cu Inspectoratul Școlar, Biblioteca Județeana și Casa de Cultura a Studentilor, proiectul PITASO (targ de ONG-uri) reunește 12 asociații care, alaturi de parteneri, promoveaza implicarea tinerilor in activitați…

- Festivalul Art East Fashion Weekend se intoarce la Iasi. Tineri designeri din Brasov, Cluj Napoca, Galati, Iasi, Oradea, Republica Moldova si branduri consacrate din lumea modei se vor reuni in perioada 30 septembrie – 2 octombrie la Iasi. Anemona Dragan – fondatoarea brandului Brinelli, Nicoleta Tupea…

- Luni, 3 octombrie 2022, incepe noul an universitar in mai multe instituții de invatamant superior din Romania, printre care și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Festivitatea din 3 octombrie se va desfașura de la ora 10.00 la Casa de Cultura a Studenților. Universitatea ”1 Decembrie 1918”…

- LUNI: Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Deschiderea anului universitar 2022-2023 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va avea loc luni, 3 octombrie. Festivitatea de deschidere va incepe la ora 10:00, la Casa de…

- La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a avut loc, astazi, festivitatea de deschidere a anului academic. Instituția, cea mai veche din țara, cuprinde 15 facultați, la care sunt inscriși peste 26 de mii de studenții. In plus, are doua extensii – la Chișinau și Balți – și doua filiale – la Botoșani…

- Pentru ca se anunța o zi ploioasa, ne vom strecura printre stropi și intram in sali. Proiecțiile și concertele programate, duminica, la Alba Iulia Music and Film Festival vor putea fi urmarite in Muzeul Principia, Casa de Cultura a Studenților și Casa de Cultura a Sindicatelor. Mai jos, programul modificat!…

- Inca un sfarșit de saptamana cu evenimente pe scena din Centrul Vechi al Craiovei, in cadrul Summer Fest. Pentru vineri, 5 august, Casa de Cultura a Studenților a pregatit o serie de spectacole care vor debuta, de la ora 19.00, cu un recital muzical. Seara va continua pe ritmuri de dans și in compania…

- Emil Boc a inaugurat miercuri seara iluminat arhitectural la Casa de Cultura a Studenților ”Dumitru Farcaș”.Emil Boc a facut LIVE pe Facebook și a aprins iluminatul extrem de mulțumit de marea realizare. Clujenii s-au declarat nemulțumiți de ”grandomania” primarului, care este repetent la execuția marilor…