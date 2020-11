Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Patru orase din Alba indeplinesc criteriile pentru carantinare: Incidenta a depașit de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori Patru orașe din județul Alba indeplinesc condițiile incidentei cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori pentru a fi carantinate, ca urmare a unei decizii a Departaentului…

- Județul Alba ramane, in continuare, pe primul loc, in topul național al incidenței, depașind și astazi Municipiul București și restul județelor din țara in ceea ce privește numarul de cazuri active, fiind astfel cel cu cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19/1000 de locuitori. Astazi, incidența…

- Județul Alba a depașit astazi Municipiul București și restul județelor din țara in ceea ce privește numarul de cazuri active, fiind astfel cel cu cea mai mare incidența a cazurilor de Covid-19/1000 de locuitori. Astazi incidența din județ era de 3.26/1000 de locuitori, iar Bucureștiul a fost devansat…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca 22 de municipii și 15 orașe din Romania au trecut de pragul de 3 la mie, rata de incidența a cazurilor de coronavirus. Acesta a menționat ca numarul tot mai mare a cazurilor pozitive, poate amplifica presiunea la care spitalele…

- Județul Alba a depașit astazi, 20 octombrie 2020, rata incidenței de 3 cazuri la o mie de locuitori, fiind la acest moment 3.11/1000 de locuitori. Astfel tot județul va intra in scenariul roșu. In prezent, la nivelul județului sunt inregistrate un numar de 1973 de cazuri active de pacienți infectați…

- Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca aceasta prevede si purtarea obligatorie a mastii in toate spatiile deschise in localitatile unde indicele cazurilor de…

- Județul Alba ramane pe primul loc din punct de vedere al incidenței cazurilor COVID in țara, cu excepția Capitalei, potrivit datelor publicate marți de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pana luni, incidența cazurilor noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 14 zile era de 2.35, iar marți, potrivit…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a prezentat, sambata, situația actualizata a incidenței cazurilor de COVID-19 in județ. Este vorba despre situația cazurilor noi in intervalul ultimelor 14 zile, raportate la mia de locuitori. In total, la nivelul județului, incidența cazurilor noi de COVID-19 in ultimele…