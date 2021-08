Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Brașov, Sebastian Rusu participa, in acest moment, la o conferința de presa, la sediul PNL Brașov. The post IN DIRECT Viceprimarul Brașovului, Sebastian Rusu susține o conferința de presa appeared first on NewsBV .

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, si presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, au fost nevoiti sa intrerupa o conferinta de presa desfasurata intr-o baza militara lituaniana din cauza riscurilor generate de un avion rus, informeaza cotidianul El Mundo, potrivit mediafax. Pedro Sanchez se afla…

- Liberalii susțin la aceasta ora o conferința de presa, la care participa Sebastian Rusu – viceprimar și președinte organizației municipale PNL Brașov, Roxana Cojocea și Octavian Ciovica prim-vicepresedinți și Sebastian Badulescu – consilier local PNL. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit timp de 55 de minute la conferința de presa de dupa întâlnirea cu omologul sau american, Joe Biden, raspunzând la peste 20 de întrebari. La scurt timp dupa, Biden a acceptat doar 7 întrebari, dupa ce a citit de pe prompter timp de…

- LIVE VIDEO| Conferința de presa la sediul PMP Alba: Invitat, Cristian Diaconescu, președintele PMP LIVE VIDEO| Conferința de presa la sediul PMP Alba: Invitat, Cristian Diaconescu, președintele PMP O conferința de presa are loc astazi, 13 iunie, la ora 14:00, la sediul Partidului Mișcarea Populara din…

- Presedintele american Joe Biden se va exprima, singur, in conferinta de presa dupa intalnirea de miercuri, la Geneva, cu omologul rus Vladimir Putin, a anuntat sambata Casa Alba, scrie AFP. "Speram ca aceasta intalnire sa permita schimburi directe si sincere", a explicat un responsabil al…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca a primit foarte multe portofele de la prieteni, dupa momentul in care i-au iesit banii din sacou intr-o conferinta de presa. Ciolacu afirma ca nu are niciodata mai mult de 200 – 300 de lei cash la el, iar in rest achita cu cardul. Marcel…

- Astazi, președintele Consiliului Județean Buzau a organizat o conferința de presa, in care a avut alaturi doua echipe de elevi de la Școala Gimnaziala nr 11, ce au obținut PREMIUL I la etapa naționala a concursului FIRST LEGO League Challenge – sezonul RePLAY: echipa Heart of RoBots și echipa WALL-E…