LIVE VIDEO| Conferința de presa la sediul Curții de Apel Alba Iulia: Schimbari la Biroul de informare și relații publice LIVE VIDEO| Conferința de presa la sediul Curții de Apel Alba Iulia privind schimbarea la Biroul de informare și relații publice Marți, 19 aprilie, incepand cu ora 13.00, la sediul Curtii de Apel Alba Iulia, in sala Avram Iancu, are loc o conferința de presa. Se va discuta in principal despre schimbarea survenita la nivelul […]