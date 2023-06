Stiri pe aceeasi tema

- Se pregatește deja documentația necesara pentru ca municipiul Campulung sa solicite Ministerului Turismului acordarea statutului de stațiune turistica de interes național. Numai ca intențiile administrației locale sunt de a accentua gradul de atracție al localitații, astfel ca primarul Elena Lasconi…

- Primaria Municipiului Arad a programat o serie de consultari publice in legatura cu intocmirea noului Plan Urbanistic General (PUG), amplul document prin care se traseaza... The post Cetațenii din diferitele cartiere ale Aradului, invitați la dezbatere asupra dezvoltarii orașului appeared first on Special…

- Baile Sarate Ocna Mureș și-au deschis porțile sambata, 13 mai 2023, incepand cu ora 11.00. Este cea mai noua și cea mai moderna investiție publica in domeniul balnear din Romania, lucrarile fiind in valoare de 8 milioane de euro

- Administrația locala din Campulung va demara procedura necesara atestarii ca stațiune turistica de interes național a municipiului muscelean. Demersul incepe prin contractarea unor servicii de consultanța pentru elaborarea documentelor necesare depunerii cererii la Ministerul Turismului.In susținerea…

- Comuna Sacuieu din Cluj concureaza pentru titlul de cea mai buna ”Stațiune turistica” din Romania. Oamenii pot vota in acest top și aduce titlul la Cluj. Daca doresti sa votezi comuna Sacuieu drept destinatie turistica, trebuie sa urmezi trei pasi simpli.Pasul 1: Este necesar sa votezi in cel putin…

- Cetatea Dacica de la Cugir și Casa Memoriala Dr. I Mihu vor fi puse in valoare: Parteneriat intre Consiliul local și Consiliul Județean Alba pentru dezvoltarea turistica a orașului Cetatea Dacica de la Cugir și Casa Memoriala Dr. I Mihu vor fi puse in valoare: Parteneriat intre Consiliul local și Consiliul…

- Primarul din orasul spaniol Bilbao, de unde va lua startul editia cu numarul 110 a "Marii Bucle", pe 1 iulie, si-a manifestat nerabdarea pentru a "demonstra lumii intregi capabilitatea de a gazdui un eveniment de asemenea amploare", cu 100 de zile inainte de debutul Turului ciclist al Frantei, relateaza…

- In cadrul ultimei ședințe ordinare a Consiliului Local din Țandarei, aleșii orașului au votat un proiect de hotarare ce presupune amenajarea unui spațiu pentru desfașurarea evenimentelor publice ale localitații. Cristian Roman, primarul orașului Țandarei, susține ca in aceasta locație se va organiza,…