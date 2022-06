Stiri pe aceeasi tema

- ALBA FEST, 10-12 iunie 2022: Spike, Cargo, Connect-R, Gașca Zurli și DJ Project vor canta la festival, in Alba Iulia. LISTA ARTIȘTILOR ALBA FEST, 10-12 iunie 2022: Spike, Cargo, Connect-R, Gașca Zurli și DJ Project vor canta la festival, in Alba Iulia. LISTA ARTIȘTILOR Alba Fest 2022 se anunța a fi…

- 10-12 iunie: ALBA FEST 2022. Cine sunt ARTIȘTII care vor urca pe scena in cele trei zile de festival. LISTA COMPLETA Grasu XXL va fi capul de afiș al festivalului ALBA FEST 2022, eveniment ce se va desfașura in perioada 10 – 12 iunie. Alaturi de el, in cele trei zile de distracții programate vor mai…

