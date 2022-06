Stiri pe aceeasi tema

- LIVE: Sute de copii, prezenți in Cetatea Alba Carolina, cu ocazia evenimentelor organizate de 1 iunie. Program Cetatea Alba Carolina este plina de copii, in dimineața de 1 iunie, pentru evenimentele de 1 iunie. Sunt sute de copii in zona Catedralei Reintregirii, din tot județul. Ei au fost aduși cu…

- Ziua copilului, numita și Ziua internaționala a copilului este sarbatorita in multe țari, dar la date diferite. In foarte multe țari, aceasta zi este sarbatorita la 20 noiembrie, ziua in care s-a adoptat Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. In Romania este sarbatorita in data de…

- Ziua Porților Deschise, marți, la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. Sute de copii i-au vizitat pe polițiștii de frontiera și au sarbatorit impreuna, in avans, Ziua Copilului.

- Miercuri: Activitați de 1 Iunie, organizate de Poliția Alba, ISU și Jandarmerie, in Piața Cetații din Alba Iulia, pentru copii In 1 Iunie, in Piața Cetații din Alba Iulia, Poliția Alba, Jandarmeria și ISU organizeaza mai multe activitați pentru copii. Vor fi lecții interactive, vor fi prezentate autospecialele…

- 1 iunie, „Ținutul Fericirii” la Alba Iulia: Flashmob, vanatoare de comori, tir cu arcul și alte surprie de Ziua Copilului. PROGRAM 1 iunie, „Ținutul Fericirii” la Alba Iulia: Flashmob, vanatoare de comori, tir cu arcul și alte surprie de Ziua Copilului. PROGRAM In ziua cea mai importanta pentru fiecare…

- Ziua Copilului va fi sarbatorita de peste 500 de copii prin rugby, in cadrul a patru unitați de invațamant sucevene.In perioada 31.05.2022 – 07.06.2022, se vor desfașura patru turnee de rugby tag in cadrul proiectului Mini rugby pentru toți, implementat de Fundația Te Aud Romania și susținut ...

- PSD Alba Iulia organizeaza de Ziua Copilului concursuri cu premii, jocuri și activitați specifice pentru cei mici. PROGRAM PSD Alba Iulia organizeaza de Ziua Copilului concursuri cu premii, jocuri și activitați specifice pentru cei mici. PROGRAM Organizația municipala PSD Alba Iulia organizeaza de Ziua…

- LIVE-VIDEO: Ziua Poliției Romane, sarbatorita la Alba Iulia. Atelier criminalistic și exerciții demonstrative in Piața Cetații Inspectoratul de Politie Judetean Alba organizeaza la Alba Iulia vineri, 25 martie, o serie de manifestari cu ocazia Zilei Poliției Romane. Vineri, 25 martie, incepand cu ora…