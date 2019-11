Stiri pe aceeasi tema

Sticla Arieșul Turda va juca pe teren propriu cu lidera clasamentului, Fotbal Comuna Recea. Meciul va fi transmis in direct, de la ora 14.00.

Echipa masculina de volei SCM „U" Craiova va disputa sambata, de la ora 17.00, in deplasare, partida contra formatiei Dinamo Bucuresti. Jocul era programat initial sa se dispute la Craiova, in Sala Polivalenta, dar cele doua echipe au ajuns la un acord comun ca partida tur sa se desfasoare in Sala „Dinamo".

Victoria Viișoara s-a impus astazi, scor 1-0, in fața celor de la Olimpia Gherla, intr-o partida care a contat pentru etapa a X-a, din cadrul ligii a patra, zona Cluj.

Victoria Viișoara a dispus azi cu 5-0 de Viitorul Garbau și a egalat la puncte pe CSM Campia Turzii, cu care imparte locurile 9-10 in clasamentul Ligii a 4-a de fotbal din județul Cluj, ambele avand...

Victoria Viișoara a pierdut ieri, scor 0-9, partida desfașurata ieri, contra celor de la Someșul Dej. Meciul a contat pentru etapa a VI-a, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj.

La data de 3 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Turda au identificat si retinut un barbat de 32 de ani, din municipiul Turda, judetul Cluj, pe numele caruia...

Arieșul Mihai Viteazu s-a impus in aceasta dimineața, scor 1-0, in fața celor de la Victoria Viișoara, intr-o partida ce a contat pentru etapa a IV-a, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj.

Arieșul Mihai Viteazu a disputat ieri, ultima partida amicala dinaintea startului sezonului 2019-2020, din cadrul ligii a patra, zona Cluj.