Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a afirmat, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, ca Guvernul propus are un program solid, pe care il va implementa "cu incapatanare si inteligenta", astfel incat, la final, Romania sa fie "o tara mai buna, o tara ca afara". "Noi, cei 80 de parlamentari…

- Sedinta Parlamentului pentru investirea Guvernului Florin Citu a inceput miercuri. Sedinta este condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 363 de parlamentari din cei 455 validati, relateaza Agerpres. In parlament unii politicieni…

- Liderul AUR George Simion a declarat, marți, ca „contestam vehement modul in care a fost numita conducerea Camerei, noaptea trecuta, la 2 noaptea, facand niște grave abuzuri”. „Noi aveam președintele Camerei Deputaților, care a declarat ședința inchisa. Conform regulamentului, trebuia convocata o noua…

- In PNL au aparut nemultumiri cu privire la faptul ca Ludovic Orban insista sa aiba functia de presedinte al Camerei Deputatilor, iar la negocierile cu USR-PLUS si UDMR lasa destul de usor prea multe ministere partenerilor, au declarat surse din partid pentru News.ro. UPDATE Pina la aceasta ora, cele…

- Liderul deputatilor USR, Catalin Drula, este propus si sustinut de USR PLUS pentru sefia Camerei Deputatilor, a anuntat, marti, copresedintele aliantei, Dan Barna. "Se percepe ca suntem in situatia unui blocaj legat de alocarea functiilor pe partide sau, si mai fals, este chestiunea legata…

- Liderii USR-PLUS i-au explicat președintelui Klaus Iohannis de ce nu au fost de acord cu soluția propusa de PNL pentru a debloca negocierile din Coaliție, respectiv ca funcția de președinte al Camerei Deputaților sa fie adjudecata în urma unei competiții în plen. Dan Barna a precizat ca…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier interimar pe ministrul Apararii Nicoale Ciuca. Interimatul nu poate dura mai mult de 45 de zile, cand oricum va fi instalat un nou Executiv. Ludovic Orban va deveni presedintele Camerei Deputatilor, sustin sursele citate.