LIVE UPDATE Video Eurovision 2022: Marea Britanie și Ucraina sunt printre favorite Eurovision 2022 a inceput și dureaza pana dupa miezul nopții. Toate privirile sunt ațintite asupra formației ucrainene Kalush Orchestra, o victorie care ar trimite un mesaj clar din partea alegatorilor lui Putin la concursul european. It is worth putting the subtitles on if you haven't already #Eurovision pic.twitter.com/ofqdvQvoAC — Scott Bryan (@scottygb) May 14, 2022 Rusia nu va participa; a doua zi dupa invazia Ucrainei, țara a fost interzisa de la concursul din acest an. Va fi a treia victorie a Ucrainei, daca va reuși sa ia acasa trofeul. Și au trecut doar șase ani de la ultima lor victorie,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

