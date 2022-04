Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 17 aprilie, este cea de-a 53-a zi a razboiului pornit de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia n-a reușit inca sa ocupe niciun mare oraș din Ucraina. Totuși, in orașul Mariupol, ultimul port al Ucrainei la Marea Azov, rezistența ucrainenilor pare a fi aproape de final. Orașul, care avea inainte…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat marți (29 martie) ca Rusia nu a vazut „semne de seriozitate reala” in urmarirea pacii dupa invadarea Ucrainei, adaugand ca Moscova ar trebui sa puna capat agresiunii acum și sa-și retraga forțele. Ucraina a propus adoptarea statutului neutru in cea…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Yuri Ignat, a declarat pentru Reuters ca piloții țarii s-au antrenat de ani de zile și au efectuat exerciții comune cu piloții americani tocmai pentru ca „am ințeles ca ar putea exista un astfel de scenariu”. Ucraina are acum nevoie de avioane…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina, aceasta țara a suferit pagube economice estimate la 63 de miliarde de dolari. Pagubele militare nu sunt incluse in aceasta analiza. Din punct de vedere militar, pagubele Rusiei par insa mai mari decat cele ale Ucrainei, susțin oficialii de la Kiev. Rusia a pornit…

- Tribunalul de la Haga a inceput, luni, 7 martie, 2022, audierile in procesul impotriva Rusiei. Procesul a inceput dupa ce Ucraina a depus plangere impotriva Rusiei. Ucraina acuza Rusia ca a comis crime de razboi pe teritoriul ei. Rusia este reprezentata la acest proces de o echipa de avocați. Totuși,…

- Ucrainenii protesteaza in orașul Herson, pe strazile din centrul orașului. Protestul are loc sambata dimineața, dupa ce, acum doua zile, orașul fusese ocupat de militari ruși. Herson se afla in estul Ucrainei și este una dintre cele mai mari localitați dintre cele cucerite pana acum de armata rusa.…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- Ucrainenii au avut parte de una dintre cele mai groaznice sperieturi joi, in urma bombardamentului de la gradinița. Zgomotul puternic i-a facut sa creada ca razboiul cu Rusia a inceput. Ucraina i-a acuzat joi pe rebelii susținuți de ruși ca au tras obuze in mai multe locații, iar una a lovit o gradinița.…