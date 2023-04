Stiri pe aceeasi tema

- Kievul afirma ca etapa pregatitoare a ofensivei sale de primavara se termina, in timp ce bilantul persoanelor ucise in urma atacului rusesc cu rachete de ieri a crescut la 26 de morti.„Pregatirile se apropie de sfarsit”, a declarat ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov, referindu-se la contraofensiva…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o lege care ar schimba ora in teritoriile ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Prin aceasta lege impusa de Rusia, aceste teritorii trec de de la ora Kievului la ora Moscovei. Ora Moscovei este UTC+3 și se aplica in zona de vest a Rusiei. Ora Ucrainei…

- Vladimir Putin a facut o vizita surpriza in orașul Mariupol din Ucraina, controlat de Rusia, in ceea ce pare a fi un gest de sfidare dupa ce Curtea Penala Internaționala a emis un mandat de arestare pe numele sau. Președintele Vladimir Putin a facut o vizita surpriza in orașul ucrainean Mariupol, ocupat…

- Inundații record in statul australian Queensland au fost prognozate sa atinga punctul maxim duminica (12 martie), dupa ce aproape 100 de locuitori ai unui oraș din provincie au fost trimiși pe un teren mai inalt. Inundația, declanșata de ploile abundente din ultima saptamana, este cea mai grava in orașul…

- Mai multe persoane au fost ucise și altele au fost ranite in timpul unui schimb de focuri de arma in orașul german Hamburg, au anunțat joi seara autoritațile. Atacul s-a petrecut in jurul orei locale 21.00, intr-o biserica a Martorilor lui Iehova din orașul Hamburg, al doilea cel mai mare din Germania.…

- Ucraina a scos 307 copii din teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv un baietel de 8 ani care si-a reintalnit recent bunica, informeaza Reuters, preluata de Agerpres .Autoritatile ucrainene estimeaza ca peste 16.000 de copii au fost deportati in Rusia de la inceputul razboiului, in urma cu un an. Rusia…

- Situatia militara din sudul Ucrainei este destul de periculoasa in unele locuri, in timp ce conditiile din est sunt foarte grele, a transmis printr-o mesaj video presedintele ucrainean Volodir Zelenski la primele ore ale zilei de astazi, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse.Zelenski…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a vizitat miercuri (1 februarie) un batalion de tancuri din orașul din vestul țarii Augustdorf, care a fost ales sa furnizeze 14 dintre tancurile sale Leopard 2 catre Kiev, potrivit Reuters. Pistorius a privit cum tancurile se manevrau pe teren. El a spus…