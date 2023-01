Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Harkov a fost bombardat ieri seara, la cateva ore dupa ce ministrul german de externe Annalena Baerbock a facut o vizita surpriza in acest oras impreuna cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, care a cerut Germaniei sa furnizeze tancuri grele.„Cu cat o astfel de decizie este amanata mai mult, cu…

- Increderea in economia zonei euro s-a imbunatatit in decembrie, pentru prima data de la izbucnirea razboiului din Ucraina, pe fondul sporirii optimismului in toate sectoarele si a declinului asteptarilor inflationiste, transmite Reuters, preluata de Agerpres .Potrivit datelor publicate vineri de Comisia…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avut miercuri, 21 decembrie, la Beijing, o discuție surpriza cu președintele chinez Xi Jinping, in timpul careia a declarat ca au vorbit despre conflictul din Ucraina. Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe canalul…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, are programate discuții, la data de 11 decembrie 2022, cu liderii Rusiei și Ucrainei, Putin și Zelenski. Autoritarul președinte al Turciei va incerca o mediere in razboiul dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile președintelui Turciei cu președinții Rusiei și Ucrainei…

- Parlamentul European a confirmat decizia Consiliului Uniunii Europene de a nu accepta pasapoarte si alte documente de calatorie emise de Rusia in regiunile ocupate ilegal in Ucraina si Georgia, indica un comunicat al PE.Cu 531 voturi pentru, sapte voturi impotriva si 34 de abtineri, legislativul european…

- Comisia Europeana a propus marți plafonarea prețului gazelor pentru blocul comunitar la 275 de euro (282 de dolari) pe megawat ora. Ideea plafonarii prețurilor a divizat țarile UE timp de mai multe luni, iar diplomații au declarat ca este puțin probabil ca nivelul propus marți sa fie posibil atunci…

- Charles Michel a facut marți (15 noiembrie) apel pentru a „convinge toți partenerii din Grupul celor 20 (G20) sa exercite mai multa presiune asupra Rusiei” in legatura cu invazia acesteia in Ucraina și a criticat Moscova pentru ca a declanșat o criza energetica și alimentara mondiala printr-un razboi…

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc pentru a discuta posibilitatea inființarii unui tribunal special pentru Rusia cu privire la acțiunile sale in Ucraina, precum și pentru a ajuta Kievul cu armele de care are nevoie, a declarat vineri, 21 octombrie, premierul leton Krisjanis Karins, in a doua zi a…