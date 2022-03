Stiri pe aceeasi tema

- Un port la Marea Azov se afla in flacari, in urma bombardamentelor armatei Federației Ruse. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. In timp ce Moscova susține ca operațiunea militara speciala din Ucraina se desfașoara conform planului, autoritațile din…

- In cursul nopții, s-au auzit explozii puternice in Harkov. Federația Rusa nu a obținut controlul asupra Mariupolului, deși au distrus mare parte din oraș. Doar 3.000 de oameni au putut fi evacuați, in timp ce trupele ruse au deschis din nou focul asupra coridorului umanitar. In Herson, singurul mare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca orice „compromis” in negocierile cu Rusia menit sa puna capat conflictului va fi supus unui referendum in Ucraina. Acesta a facut declarația luni intr-un interviu pentru un site de stiri regional ucrainean, informeaza AFP. „Am explicat-o pentru toate…

- Videoclipul difuzat de serviciile de urgența de stat ucrainene ii arata pe pompierii care se lupta cu un incendiu mare dupa ce o racheta a avariat o cladire rezidențiala din capitala Ucrainei, Kiev. Mai multe etaje ale cladirii erau inca in flacari la cateva ore dupa atacul din cartierul Podilskyi al…

- Ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, a cerut mai multor companii britanice sa iși reduca investițiile existente in Rusia. El a spus ca noile investiții ar trebui oprite dupa decizia președintelui Vladimir Putin de a invada Ucraina. „Deși recunosc ca poate fi o provocare sa reduca investițiile…

- Cetațenii ucraineni care colaboreaza cu ocupanții ruși vor fi uciși, a avertizat președintele Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei ar fi transmis aceasta amenințare intr-un mesaj video preluat de presa occidentala. Șeful statului a avertizat ca acei cetațeni ai Ucrainei care accepta oferte de colaborare…

- Bulgaria sprijina sancțiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia sa din Ucraina, dar probabil ca va cauta o excepție pentru interzicerea importurilor rusești de gaze naturale și petrol. Bulgaria este aproape complet dependenta de aprovizionarea cu gaze de la Gazprom din Rusia. Singura sa rafinarie…

- Ministerul rus al Apararii a publicat un videoclip cu tancuri rusești care circula prin Kiev. Armata Rusiei oprește focul și va deschide coridoare umanitare in mai multe orașe ucrainene, a anunțat luni ministerul, dupa ce s-au luptat cu eforturile de evacuare care au fost oprite in weekend. Coridoarele…