LIVE UPDATE Rusia – Ucraina, ziua 209: ajutorul militar promis de premierul britanic în 2023 Premierul britanic Liz Truss s-a angajat sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa.Premierul a promis ca Regatul Unit va egala sau chiar va depasi sprijinul acordat pana acum trupelor „inspiratoare” ale presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.Truss a facut anuntul in timp ce se pregatea sa zboare la New York, unde va folosi prilejul summitului ONU pentru a obtine sustinere pentru Ucraina in lupta sa impotriva invaziei armatei ruse. Va incerca, de asemenea, sa mobilizeze liderii mondiali pentru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Liz Truss s-a angajat sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa. Premierul a promis ca Regatul Unit va egala sau chiar va…

- Ca un episod de grandoare desfașurat la Londra, inmormantarea Reginei Elisabeta a adus mii de oameni obișnuiți in parcuri, pub-uri sau oriunde au putut urmari sarbatoarea naționala pe ecranele de televiziune. Influența evenimentului nu a putut fi subestimata, pentru suporteri sau critici.Pe masura ce…

- Rusia susține ca, fara participarea ei, Europa nu poate avea securitate energetica. Acest avertisment a fost transmis, la data de 2 septembrie 2022, de Vyacheslav Volodin, președintele Dumei de Stat. Duma este Camera inferioara din Parlamentul Federației Ruse. „Securitatea energetica a Europei, fara…

- Președintele Zelenski acuza Rusia ca pregatește o criza energetica in Europa, ca represalii pentru faptul ca toate țarile democratice au condamnat invazia Rusiei in Ucraina. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Livrarea gazului prin Nord Stream a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid si mai dur. Si…

- Un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe a respins joi, 7 iulie, un avertisment comun al șefilor MI5 și FBI privind amenințarea crescanda pe termen lung pe care o reprezinta China pentru interesele Regatului Unit și ale SUA. Directorul general al MI5, Ken McCallum, a declarat ca serviciul…

- British Airways anuleaza mai multe zboruri programate pentru sezonul estival, a anunțat marți, intr-o perioada de perturbari generalizate in aeroporturi , cauzate de lipsa de personal și de o creștere a cererii de calatorii. Compania aeriana a precizat ca iși va reduce acum programul aprilie-octombrie…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca in perioada urmatoare este estimata o creștere a numarului de cazuri de Covid. „Avand in vedere ca au trecut cel puțIn 5 luni de la valul inițial, valul din ianuarie-februarie, și majoritatea celor vaccinați cu 3 doze au cel puțin 6 luni de la incheierea…