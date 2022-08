LIVE UPDATE Rusia – Ucraina, ziua 181. Rusia pregătește atacuri asupra infrastructurii guvernamentale a Ucrainei, avertizează SUA Rusia pregatește atacuri asupra infrastructurii guvernamentale și civile a Ucrainei, avertizeaza un oficial din SUA, citat de agențiile internaționale de presa. Avertismentul este transmis de americani imediat dupa uciderea fiicei lui Aleksandr Dughin, ideologul președintelui Putin. Pentru acest asasinat, Rusia acuza Ucraina. Pe de alta parte, la 24 august, Ucraina ar urma sa sarbatoreasca Ziua Independenței – in amintirea momentului cand s-a desprins din fosta URSS. Dupa cum se știe, Rusia de azi se considera continuatoarea URSS. Mai mult, președintele Putin ar avea ambiția sa refaca URSS. Departamentul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

