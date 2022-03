Stiri pe aceeasi tema

- Tarile UE vor trimite „avioane de lupta” in Ucraina, la cererea Kievului, pentru a o ajuta sa contracareze atacul aerian si terestru al Rusiei, a declarat duminica seful diplomatiei externe a blocului comunitar, Josep Borrell.

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 13 Armata ucraineana a transferat numeroase vehicule blindate in jurul Kievul si in interiorul orasului, in conditiile in care trupele ruse se…

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti sase raniti marti in bombardamente ale separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei, a anuntat armata, noteaza AFP.„Un soldat a fost ucis” in regiunea Lugansk, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al armatei, Pavlo Kovalciuk, fara a preciza unde au fost raniti…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- O invazie militara rusa in Ucraina, marcata de o campanie masiva de raiduri aeriene si un „atac rapid” asupra Kievului, reprezinta o „posibilitate foarte reala” in urmatoarele zile, a avertizat Casa Alba. Consilierul pentru securitate, Jake Sullivan, i-a sfatuit pe cetațenii americani sa paraseasca…

- Peste 10.000 de soldați ruși se intorc la bazele lor permanente dupa exerciții de o luna in apropiere de Ucraina, anunța Reuters, citand agenția de presa Interfax și armata rusa. Interfax a precizat ca exercițiile au avut loc in mai multe regiuni din apropierea Ucrainei, inclusiv in Crimeea, pe care…