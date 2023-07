Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean strain a deschis vineri focul pe aeroportul din Chișinau, ucigand doua persoane. Conform presei de peste Prut, atacatorul a fost in cele din urma capturat. Potrivit publicatiei „Ziarul de Garda”, un barbat care a sosit cu un zbor din Turcia a deschis focul si s-a baricadat ulterior intr-o…

- Prima vizita externa pe care o va efectua prim-ministrul Marcel Ciolacu va fi in Republica Federala Germania, unde se va intalni cu cancelarul german Olaf Scholz, au declarat surse guvernamentale. Potrivit acelorasi surse, in cadrul vizitei in Germania, premierul va fi insotit de mai multi ministri.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a avut, joi, o intrevedere cu Ivan Demerdzhiev, ministru de Interne si vicepremier al Bulgariei, context in care cei doi oficiali au discutat despre gestionarea provocarilor la frontiera comuna si coordonarea demersurilor pentru aderarea la spatiul Schengen.…

- Brandul vinicol de țara al Republicii Moldova a fost prezentat in Romania, in cadrul International Wine Festival of Romania (RO-Wine). Festivalul Vinului a avut loc in perioada 12 – 14 mai 2023. Brandul vinicol de țara al Republicii Moldova, „Vinul Moldovei – O legenda vie”, a fost reprezentat de catre…

- Aproape de tragedie la Brașov! In jur de 15 persoane s-au autoevacuat dintr-un bloc, asta dupa ce un incendiu a izbucnit pe balconului unuia dintre apartamentele. Apartamentul in care a avut loc incendiul este situat la etajul 1 al blocului, aflat pe strada Harmanului, noteaza Agerpres. „S-a intervenit…

- Un autocar in care se aflau 32 de persoane s-a rasturnat luni pe DN2 E85, la iesire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focsani, fiind activat Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, 10 persoane ar necesita ingrijiri medicale. „Trafic blocat pe DN2(E85),…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, și-a exprimat o opinie despre vicepreședintele CSM, Daniel Horodniceanu, acesta fiind procurorul care s-a certat cu polițiștii. Ministrul Predoiu a vorbit despre acest incident in seara zilei de duminica, 7 mai 2023, la Prima News. „E regretabila atitudinea, e gresita,…

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 518 permise de conducere, 56 pentru consumul de alcool si 16 pentru consumul de droguri sau alte substante interzise, a informat duminica Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit informarii MAI, in ultimele 24 de ore au fost retrase si 191 de certificate…