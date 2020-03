Ultimele audieri ale ministrilor propusi in Guvernul Citu au loc joi in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. * UPDATE ORA 11.07 Audieri ministri/Bogdan Aurescu - aviz favorabil pentru functia de ministru de Externe Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Bogdan Aurescu a primit, joi, aviz favorabil pentru functia de ministru de Externe din partea comisiilor reunite de politica externa si pentru comunitatile de romani din afara tarii din Camera Deputatilor si Senat. Decizia a fost luata cu 23 de voturi "pentru", sapte "impotriva" si trei abtineri. * ORA 10.57 Audieri ministri/Aurescu:…