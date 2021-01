Stiri pe aceeasi tema

- PROBLEME LA ZI. Siguranta sistemului medical in Romania Foto arhiva 12.05 PROBLEME LA ZI. Siguranta sistemului medical în România. Invitați: dr. Emilian Imbri – manager Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale “Victor Babes” Bucuresti, dr. Adrian Streinu…

- TRAGEDIE la Institutul Matei Balș! 4 morți și peste 100 de pacienți afectați intr-un incendiu devastator. Un incendiu puternic a avut loc in aceasta dimineața la un pavilion al spitalului Matei Balș din Capitala, pacienții fiind evacuați. Potrivit șefului DSU, trei persoane au fost gasite carbonizate,…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a susținut luni ca relaxarea restricțiilor a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de ministrul Sanatații Vlad Voiculescu. Precizarea vine dupa ce ministrul a pus la indoiala acuratețea cifrelor oficiale, care arata ca rata de infectare in…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat ca, incepand din 25 ianuarie, ora 0:00, in București se deschid restaurantele și cafenelele la 30% din capacitate, intre orele 6 - 21. De asemenea, teatrele și cinematografele vor permite accesul publicului in limita a 30 la suta din sala de spectacol.…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat ca daca rata de infectari in București ramane sub 3 la mia de locuitori, restaurantele, barurile, cinematrografele, teatrele și salile de jocuri de noroc se vor deschide sambata. Traian Berbeceanu a explicat ca rata de infectari, care miercuri a coborat…

- Ministerul Sanatații a anunțat, vineri, ca inspectorii sanitari de stat din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) București vor face o evaluare a procedurilor operaționale de lucru și a atribuțiilor din fișele de post in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș”.“La solicitarea…

- Tot mai mulți pacienți netestați și cu forme severe de Covid ajung la ATI direct de acasa, declara Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București. Beatrice Mahler a declarat la Digi24...

- Luni are loc o noua ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența in care ar putea fi adoptate noi reguli și masuri restrictive. Premierul Orban a declarat, inainte de ședința CNSU, ca in primul rand va fi actualizata lista roșie a țarilor in care daca calatorești ești obligat sa stai in…