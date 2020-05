LIVE UPDATE | Coronavirus în România, 9 mai. Aproape 15.000 de cazuri și 923 de decese Pana acum, in Romania au fost confirmate aproape 15.000 de cazuri de coronavirus. Potrivit celui mai recent bilant oficial comunicat de autoritati, numarul total de morti este de 923.La ora 13:00, Grupul de Comunicare strategica va anunta numarul actualizat de imbolnaviri cu coronavirus pentru astazi, 9 mai.Conform celor mai recente date oficiale, transmise ieri, 8 mai, la ora 13:00, in Romania sunt 14.811 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.423 au fost declarate vindecate și externate. 312 persoane s-au imbolnavit in ultimele 24 de ore, fata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

