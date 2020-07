Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile date publicitații luni, 13 iulie 2020 de Grupul de Comunicare Strategica anunța numarul romanilor infectați cu coronavirus. Pana astazi au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate,…

- Pana astazi, 13 iulie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.948 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (noul coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de pacienți asimptomatici, externați…

- Nou record nedorit in ceea ce privește numarul de imbolnaviri. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 698 de noi cazuri de COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, pana sambata, in Romania au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- De la startul pandemiei, 28.973 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in Romania. 1.750 au decedat din cauza COVID-19 potrivit raportarilor oficiale, iar in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 400 de cazuri noi, la mai puține teste decat in ultimele zile.La ora 13:00, Grupul de Comunicare…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. 1.708 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al numarului total de cazuri de COVID-19, numarul de cazuri…

- Un numar de șase decese survenite in urma complicațiilor provocate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) au fost anunțate in aceasta dimineata de catre Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Astfel, bilantul in Romania a ajuns la 945 de morți. Deces 940 Barbat, 86 ani, județ Vaslui. Data confirmare:…

- UPDATE (ora 15,30) Grupul de Comunicare Strategica a anuntat inca trei decese cauzate de infectia cu noul coronavirus. In acest moment, in Romania, se inregistreaza 929 de victime. _______________________________________________________________________________________________________________________________________…