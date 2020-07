Stiri pe aceeasi tema

- Austria s-a alaturat statelor care au impus restrictii de calatorie pentru romani. De joi, cine nu are un test negativ, facut in ultimele patru zile, va intra in carantina de cum va pasi pe teritoriul austriac, iar cine nu respecta regula va fi amendat cu peste 1.400 de euro. Austria este…

- Pana astazi, 1.834 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov,…

- Coronavirus in Romania, 9 iulie 2020. Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 1.834 de decese. Bilanțul de joi este cel mai mare anunțat de la inceputul pandemiei in Romania. Cele 614 cazuri au fost confirmate din 13.179…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi, un nou record in ceea ce privește numarul de cazuri inregistrat in 24 de ore: 614. Potrivit GCS, pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate…

- In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Dambovița, Galați, Gorj, București, Tulcea și Vrancea.

- Pana astazi, 9 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.574 au fost externate, dintre care 20.969 de pacienți vindecați și 1.605 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- In cursul dimineții de astazi, 9 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 17 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1834. In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Pana astazi, 1.834 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud,…