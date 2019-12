LIVE / Universitatea Craiova – FC Botoşani, astăzi, ora 18.00 Universitatea Craiova intalneste astazi, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Botosani. Partida conteaza pentru etapa a 19-a din Liga si va fi transmisa de GdS in format live text. Partida va fi arbitrata de Horatiu Mircea Fesnic (Cluj), ajutat de asistentii Mircea Orbulet si Mircea Mihail Grigoriu (ambii din Bucuresti) si de rezerva Adrian Viorel Cojocaru (Galati). CCA l-a numit observator pe Eduard Dumitrescu (Pitesti), iar LPF l-a delegat pe Dan Potocianu (Reșița). Formatiile de start: Universitatea Craiova: 1. Laurentiu Popescu – 18. Stefan Vladoiu, 33. Mihai Balasa, 2. Tiago… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

