- Circulația a fost restricționata, sâmbata seara în zona Piața Victoriei, anunța Brigada Rutiera, masura fiind dispusa din cauza protestatarilor care, la ora transmiterii știrii, încep sa se strânga pentru un nou miting. În zona Piața Victoriei…

- Un nou protest are loc sambata, 11 august, in Piata Victoriei din Capitala. La ora 18.00, ora anuntata pe retelele de socializare pentru inceperea protestului, in fata Guvernului se aflau aproape 100 de persoane, cu staguri, bannere, fluiere si vuvuzele. Protestatarii continua sa soseasca in piata.Au…

- "Sute de mii de protestatari s-au adunat sa scandeze impotriva Partidului Social Democrat (PSD) de la guvernamant, vineri, in orase din Romania si in capitala Bucuresti, unde jandarmii au imprastiat gaze lacrimogene spre multime si sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale", scrie Reuters.…

- Reprezentanții Jandarmeriei București precizeaza ca forțele de ordine au folosit spray-urile cu piper din dotare in momentul in care protestatarii din Piața Victoriei au inceput sa arunce in agenți cu obiecte contondente. Aceștia mai spun ca nu s-a dat un ordin pentru spray-uri, scrie Mediafax.„Cei…

- UPDATE – ora 16:39 Protestatarii din Piata Victoriei au ocupat vineri carosabilul pe Soseaua Kiseleff si pe Bulevardul Aviatorilor, o parte dintre acestia asezandu-se si la intrarea in sediul Guvernului. Jandarmii au intervenit cu spray lacrimogen, dupa ce cativa manifestanti au incercat sa arunce cu…

- Marti dimineata, in Piata Victoriei din Capitala, jandarmii au intervenit pentru a inlatura un grup de protestatari care doreau sa ridice, pe stalpi, un banner. In ziua in care Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gretiere (potrivit unor zvonuri aparute in presa, negate…

- Corupția Ucide a lansat un mesaj pe rețelele de socializare prin care ii indeamna pe bucureșteni sa se adune marți seara, de la ora 19, in Piața Victoriei, pentru a protesta. Totul, dupa ce Senatul a adoptat, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa…

- Protestatarii au inceput sa se retraga din Piata Victoriei, unde au manifestat impotriva deciziei de miercuri a Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In jurul orei 21,00, peste 200 de persoane s-au adunat in fata sediului Guvernului, scandand impotriva…