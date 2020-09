Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul PNL Costel Alexe, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi cu 104.656 voturi, reprezentand 37,97%, potrivit rezultatelor partiale comunicate de Autoritatea Electorala Permanenta, conform Agerpres.Citește…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul PNL Costel Alexe, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi cu 104.656 voturi, reprezentand 37,97%, potrivit rezultatelor partiale comunicate de Autoritatea Electorala Permanenta. Principalul contracandidat, actualul…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a explodat de bucurie dupa ce și-a vazut visul cu ochii. Singurul spital ROL3 din Romania si din Sud-Estul Europei, amplasat la Iași, a primit autorizatia de functionare, unitatea fiind construita in cinci luni.”FAPTE, NU VORBE! Astazi…

- Maricel Popa, presedinte al CJ Iasi si candidat pentru un nou mandat, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre lupta pe care o duce cot la cot cu adversarul liberal, ministrul Costel Alexe si proiectele pe care vrea sa le continue la sefia Consiliului Judetean Iasi.

- Maricel Popa, presedinte al CJ Iasi si candidat pentru un nou mandat, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre lupta pe care o duce cot la cot cu adversarul liberal, ministrul Costel Alexe si proiectele pe care vrea sa le continue la sefia Consiliului Judetean Iasi.

- Patru luni a durat construirea celei mai mari unitati mobile din Regiunea Moldovei. Aici vor fi internati pacientii infectati cu noul coronavirus indiferent de forma pe care o au. Spitalul Mobil de la Letcani are 250 de paturi iar peste 100 dintre ele vor fi destinate ingrijirii pacientilor care se…

- Amenajarea acestuia a intarziat mai bine de o luna de zile, insa Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, da asigurari ca pana pe 30 iulie ar trebui ca Iasul sa aiba spitalul instalat. Momentan au fost amplasate 20 din cele 100, iar joi au sosit si celelalte, au ajuns la platforma Transagropolis,…

- Marius Bodea, candidatul Aliantei USR-PLUS la functia de Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, considera ca spectacolul pus in scena de Costel Alexe si ministrul Sanatatii la Letcani, in locul unde ar trebui sa functioneze un spital dedicat COVID-19, este hilar, in conditiile in care guvernantii…