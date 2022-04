Stiri pe aceeasi tema

- Doua rachete rusești au lovit o gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, ucigand 30 de oameni și ranind alți aproximativ 100, a anunțat vineri compania feroviara de stat din Ucraina, potrivit Reuters.Aproximativ 4.

- Unitati ruse au lansat peste 1.800 de lovituri aeriene asupra Ucrainei de cand a inceput invazia Rusiei in urma cu exact o luna, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Kiev, relateaza Agerpres.In plus, sute de rachete au fost lansate asupra unor tinte ucrainene de la sol si de pe apa, inclusiv 175…

- In cea de-a 25-a zi de razboi in Ucraina, orașele sunt in continuare amenințate de atacurile armatei rusești. Harkov continua sa fie bombardat de artilerie si mai multe cladiri rezidentiale au fost lovite si au luat foc sambata seara. Cel putin 260 de civili au fost ucisi in conflictele din jurul Harkov…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- RAZBOI in UCRAINA – Ziua CINCI: Ploaie de rachete lansate din Belarus spre orașe ucrainene. Bilanțul de la inceputul invaziei Ziua 5 a invaziei Ucrainei de catre Rusia. A fost inca o noapte grea pentru forțele ucrainene. Live TEXT FOTO și VIDEO – ZIUA CINCI Principalele informații despre invazia rușilor…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

