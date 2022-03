Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava in a 32-a zi de razboi. Forțele ruse continua sa bombardeze mai multe orașe din Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a atacat cu rachete Liovul, a preluat controlul asupra orașului Slavutici și a bombardat suburbiile din estul și vestul orașului Kiev.

- Forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Slavutici, din apropierea Cernobilului. Seful administratiei locale ar fi fost rapit. Astazi se incearca evacuarea civililor din zonele Kiev si Lugansk, prin 10 coridoare umanitare.

- Razboi in Ucraina, ziua 30. A trecut o luna de cand a inceput invazia trupelor ruse in Ucraina. Mii de oameni au murit, printre care și 121 de copii, și mii de locuințe au fost complet distruse. Cu toate astea, Rusia nu pare sa dea inapoi.

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau luni. Discuțiile au loc prin videoconferința și ambele parți au transmis mesaje conform carora inregistreaza progrese. Rusia ar fi cerut Chinei ajutor militar și sprijin in vederea eludarii sancțiunilor. Ambasada Chinei la Washington spune ca nu este la curent…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca vede “pasi pozitivi” in negocierile cu Ucraina, informeaza AFP și Agerpres. “Va voi informa (…) despre cum se deruleaza negocierile, care au loc de acum aproape in fiecare zi. Exista unii pasi pozitivi”, a declarat Putin in timpul unei intrevederi…

- Miliardarul a comparat operațiunea militara rusa din Ucraina cu asediul Budapestei din 1944. George Soros a parut sa faca paralele intre naziști și atacul rus asupra Ucrainei, intr-o postare pe blog, in care a comparat conflictul actual cu asediul din 1944 al Budapestei deținute de naziști de catre…

- Ministerul rus al Apararii a declarat, vineri, ca fortele ruse au preluat controlul asupra aerodromul Hostomel, un punct strategic la nord-vest de capitala Kiev, si au trimis trupe de desant in zona, relateaza Reuters. De asemenea, armata rusa a blocat accesul la Kiev dinspre vest, iar fortele separatiste…

- In timp ce majoritatea privirilor se indreapta catre solul republicilor separatiste din estul Ucrainei, un conflict in aceasta țara s-ar desfașura parțial in aer, ca orice razboi modern intre puteri statale. Prin recunoașterea celor doua republici separatiste din Donbas, Donețk și Lugansk, și anunțul…