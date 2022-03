Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, in noaptea de vineri spre sambata, un nou mesaj in care afirma ca discutiile despre pace si securitate pentru Ucraina sunt „singura sansa” pentru Rusia de a-si reduce pierderile. „E timpul sa ne intalnim. E timpul sa vorbim”, a afirmat Zelenski.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, in noaptea de vineri spre sambata, un nou mesaj in care afirma ca discutiile despre pace si securitate pentru Ucraina sunt „singura sansa” pentru Rusia de a-si reduce pierderile. „E timpul sa ne intalnim. E timpul sa vorbim”, a afirmat Zelenski.…

- Volodimir Zelenski a lansat sambata un apel Moscovei, afirmand ca este „timpul” sa discutam despre „pace si securitate”, deoarece in caz contrar consecintele pentru Rusia vor fi resimtite mai multe generatii. „Negocieri legate de pacea si securitatea pentru Ucraina sunt singura sansa a Rusiei de a minimiza…

- RAZBOI in Ucraina, ziua 24: Luptele au ajuns in centrul orașului Mariupol. Președintele Zelenski cere noi discuții de pace Moscovei RAZBOI in Ucraina, ziua 24: Luptele au ajuns in centrul orașului Mariupol. Președintele Zelenski cere noi discuții de pace Moscovei In cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina…

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Oficialii ucraineni susțin ca au ucis un al patrulea general rus și ca acesta ar fi un semn ca ofițerii superiori ai Moscovei sunt din ce in ce mai forțați sa conduca de pe front, relateaza BBC. Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susținut pe Telegram ca forțele ucrainene…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Urmariți o vizionare in direct a pieței Maidan din Kiev dupa ce știrile au anunțat ca forțele ruse au lansat un asalt militar major asupra Ucrainei, cu explozii auzite in apropierea marilor orașe din intreaga țara, joi dimineața. Intr-o declarație TV, președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia…