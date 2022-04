Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca semnalele care vin in urma negocierilor de la Istanbul cu Rusia sunt „pozitive”, insa ele nu pun stop bombardamentelor rusești. Departamentul Apararii din cadrul administrației Statelor Unite avertizeaza ca doar numere reduse de militari ruși au fost…

- Chestiunea „neutralitatii” Ucrainei, unul dintre punctele centrale ale negocierilor cu Rusia pentru incheierea conflictului, este „studiata in profunzime”, a asigurat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat presei ruse independente. Una dintre clauzele negocierilor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține ca asediul pe care militarii ruși il fac la Mariupol „va intra in istoria crimelor de razboi”. Președintele a facut aceste afirmații in timpul mesajului zilnic adresat poporului ucrainean. „Sa faci asta unui oraș pașnic, sa faci ceea ce ocupanții au…

- Ucraina intra total pe modul Razboi - tot ceea ce se știe despre o viața democratica dispare odata cu ultima decizie a Consiliului de Securitate și Aparare Naționala a Ucrainei (echivalentul CSAT din Romania). Anunțul a fost facut de președintele Volodimir Zelenski: Fii la curent cu cele mai…

- Recep Erdogan, președintele Turciei, este de parere ca invazia rușilor in Ucraina este o dovada a „falimentului” Organizației Națiunilor Unite, in condițiile in care aceasta organizație nu a reușit sa previna razboiul. Erdogan a cerut reformarea ONU in ideea de a elimina dreptul de veto pe care il au…

- Rusia a declarat duminica, 27 februarie, ca, in final, Kievul a fost de acord sa trimita o echipa in Belarus pentru negocieri destinate a pune capat campaniei militare ruse in Ucraina. Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat sa poarte negocieri pe teritoriul Belarus, pe fondul…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta "amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina", informeaza Reuters, care citeaza surse…