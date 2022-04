Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- Statele NATO au livrat deja Ucrainei avioane sau piese pentru aparate de lupta, dupa cum a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului. Dar… Oficialul american nu a precizat cine a trimis in țara vecina avioane și nici cate! Dar a explicat ca ele pot fi folosite de armata din țara vecina.Pe de alta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut „un raspuns mondial ferm” dupa bombardamentul unei gari din estul Ucrainei, la Kramatorsk, unde civili se adunasera pentru a parasi zona de teama unei ofensive rusești, masacru care a starnit o puternica indignare occidentala. Rusia dezminte o implicare…

- Mii de soldați ucraineni au fost raniți de cand Rusia a atacat pentru prima data Ucraina, insa Volodimir Zelenski nu a uitat de ei, deși sunt in spital, iar el are numeroase probleme majore de rezolvat. Recent, președintele Ucrainei a fost surprins in timp ce mergea sa-i viziteze pe aceștia, unde de…

- Noi negocieri intre Rusia și Ucraina ar putea avea loc saptamana viitoare, potrivit lui Mykhailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Va fi programata o intalnire, cea de-a patra runda de negocieri. Ar putea fi maine, poimaine”, a declarat Podoliak pentru Belta, agenția…

- De șase zile, Ucraina și Rusia sunt intr-o continua confruntare, iar situația nu se indreapta deloc spre bine, ci din contra. Recent, armata rusa a facut un anunț de ultim moment in care avertizeaza ca o sa atace in curand Kievul, capitala Ucrainei!

- Presedintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a anuntat vineri intr-un discurs televizat – de cateva ore – adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca ”sute de mii” de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP, conform…