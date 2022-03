Stiri pe aceeasi tema

- Invazia in Ucraina, pornita de Rusia, continua, iar victimele civile sunt tot mai numeroase in Ucraina. Razboiul pornit de Rusia in Ucraina a ajuns in cea de-a 11 zi, iar ucrainenii rezista. Sprijinul oferit de Occident pentru Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei sunt tot mai puternice. Președintele…

- Au aparut primele imagini cu epava celui mai mare avion din lume, AN-225 Mriya, care a fost distrus in hangarul sau, in timpul luptelor care au avut loc pe aeroportul Hostomel, in apropiere Kievului. Aparatul de zbor a fost distrus de o racheta balistica in hangarul sau de pe aeroportul Hostomel. In…

- Cel mai mare avion de transport din lume, Antonov 225 Mriya, a ars in urma unui atac rusesc asupra aeroportului Hostomel de langa Kiev, a declarat duminica, 27 februarie, Ukroboronprom, concernul de stat de din industria armamentului din Ucraina, citat de Reuters.Ocupantii rusi au distrus nava amiral…

- Cel mai mare avion de transport din lume Antonov-225 Mriya a ars in urma unui atac rusesc asupra aeroportului Hostomel de langa Kiev, a declarat duminica Ukroboronprom, concernul de stat de din industria armamentului din Ucraina, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Trupele rusesti isi intareau atacul asupra Kievului duminica dupa-amiaza, un lung convoi de vehicule militare avansand catre capitala ucraineana dinspre sud, informeaza dpa. Consilierul Ministerului de Interne ucrainean Vadim Denisenko a facut declaratii portalului de stiri strana.news cu privire…

- Un avion de transport rusesc Antonov-26 s-a prabușit in regiunea Voronej, in apropiere de Ucraina, in timpul unui zbor planificat pentru transport de echipamente militare. Toți cei aflați la bord au murit. „In timpul unui zbor planificat pentru transportul echipamentelor militare, o aeronava An-26 a…

- Noi imagini din satelit arata o noua desfașurare a peste 100 de vehicule militare și zeci de corturi pentru trupe in sudul Belarusului, langa granița cu Ucraina, dupa cum arata informațiile obținute de o companie privata americana, informeaza Reuters.

- Noi aplicatii militare ilegale au fost organizate in regiunea transnistreana. Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia. Potrivit unui comunicat de presa, emis de autoritațile de la Moscova, in cadrul exercitiilor au fost simulate conditii asemanatoare celor de lupta.