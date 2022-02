Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, il acuza pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski de "crima", prin faptul ca refuza sa negocieze cu Rusia, care a invadat Ucraina, relateaza AFP. Vladimir Putin si-a reiterat duminica propunerea unor negocieri…

- Rusia a declarat duminica, 27 februarie, ca, in final, Kievul a fost de acord sa trimita o echipa in Belarus pentru negocieri destinate a pune capat campaniei militare ruse in Ucraina. Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat sa poarte negocieri pe teritoriul Belarus, pe fondul…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 4 Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a inceput joi, 24 februarie, cand Vladimir Putin a ordonat invadarea capitalei Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis un mesaj important cetațenilor țarii sale. Ce semne trebuie șterse inaintea rușilor. Despre ce ar fi vorba. Ucrainienii se chinuie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa se aseze la masa negocierilor pentru a opri atacul Rusiei asupra Ucrainei, informeaza agentiile EFE si AFP, potrivit Agerpres. Liderul de la Kiev a facut apel la europenii care au pregatire militara sa lupte in…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, dupa agresiunea militara impotriva teritoriului ucrainean ordonata in zorii zilei de seful statului rus, Vladimir Putin, transmite Reuters. Zelenski a anuntat totodata ca „dusmanul a suferit pierderi severe”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici

- Statele Unite și aliații sai vor raspandi ferm și sever la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia. Mesajul a fost transmis de președintele american, Joe Biden, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau rus, Vladimir Putin.