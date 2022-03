Stiri pe aceeasi tema

- Josep Borrell a acuzat Rusia ca s-a imbarcat intr-o strategie de bombardare sistematica a oraselor ucrainene, altfel spus, a civililor, in contextul esecului unui razboi-fulger dorit de Moscova. Seful diplomatiei europene a mai transmis ca presedintele rus Vladimir Putin va trebui sa dea socoteala pentru…

- Rusia bombardeaza turnurile de televiziune pentru a-i lasa pe ucraineni fara internet și acces la informațiile vitale. Rusia ar putea viza comunicațiile ucrainene pentru a taia accesul civililor la internet și la știri, pe masura ce invazia lor continua, a spus Ministerul ucrainean al Apararii. Vladimir…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a reafirmat opozitia ferma fata de impunerea de catre NATO a unei zone de interdictie aeriana in Ucraina, avertizand ca ar aparea riscul izbucnirii unui razboi mondial. „O astfel de actiune, in circumstantele actuale, ar fi considerata drept o intrare…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenintat intreaga lume, in cea mai recenta aparitie televizata.

- Serviciile militare de informatii britanice au anuntat ca fortele ruse vizeaza zonele populate din Ucraina, incercand sa afecteze moralul populației, tactica pe care a folosit-o in Cecenia și Siria. Pe de alta parte, rezistenta ucraineana i-a luat prin surprindere pe ruși, care au fost incetiniți de…

- Rezistența acerba a Ucrainei a incetinit invazia lui Putin. Disensiunile impotriva invaziei cresc in randul rușilor, iar oficialii Uniunii Europene se tem ca Putin ar putea declara vineri legea marțiala. La o saptamana dupa ce erau auzite bombardamentele in afara Kievului, peste un milion de persoane…

- Vladimir Putin a avut o intalnire cu Guvernatorul orașului Sankt Petersburg in plin razboi al Rusiei cu Ucraina. Oamenii nu au reușit insa sa treaca cu vederea peste chipul liderului rus. Acesta apare complet schimbat și toata lumea a sesizat asta.