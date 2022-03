Stiri pe aceeasi tema

- Rușii continua sa bombardeze Kievul, dar și multe alte orașe din Ucraina, dupa a patra runda de negocieri. Volodimir Zelenski a cerut prelungirea legii marțiale cu inca 30 de zile. Consiliul local din Mariupol a anunțat ca peste 2.537 de oameni au murit. Cele mai noi informații din a 20 a zi de razboi.

- Rușii continua sa bombardeze orașele importante din Ucraina. Sirenele au rasunat pe parcursul nopții, iar oamenii au fost sfatuiți sa se adaposteasca. Președintele Volodimir Zelenski susține ca forțele lui Vladimir Putin nu au puterea de a cuceri țara. Cele mai noi informații din a 18 a zi de razboi.

Fortele aeriene ruse au lovit tinte din vestul Ucrainei, iar separatistii pro-rusi, sustinuti de trupele ruse, continua sa castige teren la Mariupol, potrivit unor informatii furnizate de partea ucraineana, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

- Rușii ataca fara mila orașele din Ucraina. Deși primește multe sancțiuni pentru invazia din țara vecina, Vladimir Putin nu se lasa. Situația din Mariupol este din ce in ce mai grava, iar la Kiev au sunat alarmele de la primele ore ale dimineții. Cele mai noi informații despre razboi.

- Rușii nu mai țin cont de nimic și bombardeaza zonele populate din Ucraina. Oamenii sunt in pericol. Inca de la primele ore ale dimineții bombele au rasunat in țara vecina. Cele mai noi informații din ziua 16 de razboi. Cum acționeaza forțele lui Vladimir Putin.

Mariupol este sub asediul fortelor armate ale Rusiei, care lanseaza atacuri cu rachete. Primarul a cerut inființarea unui coridor umanitar. „De cinci zile, orasul nostru natal, familia noastra de o jumatate de milion, suporta atacuri nemiloase", a scris el sambata dimineata, facand apel la continuarea

Ucraina se pregateste de o noua noapte dificila și lupte grele cu armata rusa. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, fost campion mondial la box, a afirmat ca orașul sau este incercuit de militarii lui Vladimir Putin, ceea ce face imposibila evacuarea. Agitație este și in țara vecina. O echipa CNN, aflata

Dupa ce Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa puna Fortele de disuasiune ale armatei ruse in regim special de alerta de lupta, atacurile in Ucraina continua in mai multe direcții.