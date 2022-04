Stiri pe aceeasi tema

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- O artista din Rusia a fost arestata dupa ce a inlocuit etichetele unor produse dintr-un supermarket cu hartii pe care se aflau mesaje in care erau redate informații cu privire la invazia ruseasca din Ucraina și la atrocitațile pe care rușii le comit in țara vecina de mai bine de o luna și jumatate.

- Un columbian este unul dintre primii cetațeni straini care se confrunta cu acuzații de raspandire de „știri false” despre razboiul din Ucraina. Un tribunal din Moscova a dispus arestarea lui Giraldo Saray Alberto Enrique, care va ramane in detenție cel puțin pana pe data de 8 iunie, dupa care, cel mai…

- Rusia are in continuare capacitatea de a incerca o debarcare, dar o astfel de operatiune are un potential de risc tot mai mare, dat fiind ca fortele ucrainene au avut suficient timp la dispozitie pentru a se pregati pentru o astfel de situatie, a transmis pe Twitter Ministerul Apararii britanic intr-un…

- Agențiile de informații occidentale duc un razboi psihologic direct cu președintele rus Vladimir Putin, un expert în acest gen de confruntare, relateaza CNN și BBC. Statele Unite și aliații sai descriu o imagine a armatei ruse blocate, demoralizate și disfuncționale care sufera pierderi…

- Peste 2.500 de locuitori ai orasului portuar Mariupol, situat la Marea Neagra, au fost ucisi de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, declara luni, intr-un interviu televzat, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Oleksii Arestovici, relateaza AFP. Arestovici precizeaza ca…

- Rezistența ucraineana in fața rușilor va ceda in curand, susțin unele servicii de informații. Rusia va accelera ofensiva in fața careia apararea ucraineana nu va mai rezista mult timp, potrivit unei note a servicilor de informații dintr-o țara NATO, obținuta de jurnaliștii de la BFM TV. Apararea…

- Achim Irimescu, ministru plenipotentiar in cadrul Reprezentantei Romaniei la Uniunea Europeana (UE), susține ca nu e niciun pericol pentru o lipsa de produse alimentare pe piata europeana, stocurile fiind de peste 30 de milioane de tone de hrana in statele membre. El recunoaște, insa, ca peste 10 milioane…