Stiri pe aceeasi tema

- Cine transmite Romania – Slovacia la TV, ultima runda a Grupei E de la EURO 2024. Echipe probabile Cine transmite Romania – Slovacia la TV, ultima runda a Grupei E de la EURO 2024, este intrebarea pe care și-o pun microbiștii. Meciul programat miercuri, 26 iunie, de la ora 19:00, pe arena Deutsche…

- Zeci de mii de romani sunt in Germania, alaturi de fotbaliștii naționalei. Mulți vor fi prezenți in tribune, pe stadionul din Frankfurt, pentru a-i incuraja pe tricolori in meciul decisiv cu Slovacia, in vreme ce alții vor striga „Hai, Romania!’’ in zonele special amenajate pentru fani, pe strazile…

- Nationala Romaniei joaca, miercuri, cu Slovacia, meciul decisiv pentru calificarea in optimi la Euro-2024. Partida din grupa E are loc de la ora 19.00, la Frankfurt. Meciul va fi arbitrat de germanul Daniel Siebert, care va fi ajutat de Jan Seidel si Rafa

- Faza grupelor la Campionatul European se incheie miercuri, cand sunt programate patru meciuri, in grupele E si F. Grupa E, ora 19.00 Slovacia – Romania, la Frankfurt Ucraina – Belgia, la Stuttgart Grupa F, ora 22.00 Georgia – Portugalia, la Gelsenkirchen Cehia – Turcia, la Frankfurt. Nationala Romaniei…

- Naționala de fotbal a Romaniei a ajuns la Frankfurt pentru meciul cu Slovacia de la EURO 2024. Jucatorii sunt optimiști și spera sa obțina calificarea in faza urmatoare la Campionatul European.

- Meciul așteptat de milioane de Romani din intreaga lume se apropie cu pași rapizi. Romania - Slovacia are loc miercuri, de la ora 19:00. O victorie sau un egal, rezultatele care ne duc direct in faza eliminatorie a Euro 2024.Ultimul meci al “Tricolorilor” o sa aiba loc pe arena din Frankfurt. La centru…

- Naționala de fotbal a Romaniei disputa, miercuri, 26 iunie, de la ora 19:00, meciul cu Slovacia, al treilea din Grupa E la Campionatul European. Tricolorii abordeaza acest ultim joc de pe primul loc al clasamentului și au nevoie de un punct pentru a fi siguri de calificarea in optimile de finala. In…

- Rezultatul din Belgia - Romania, 2-0, in cea de-a doua etapa de la Euro 2024, da speranțe de calificare in optimi tuturor componentelor grupei E. Printre acestea se afla și Ucraina, reprezentativa cu cel mai slab golaveraj de pana acum. Cu un egal in ultima runda, Romania și Slovacia, ce se vor infrunta…