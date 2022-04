Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia se pregateste de o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din regiunea capitalei Kiev. Ministrul de externe al Ucrainei a anuntat ca orasul M

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a

- Rusia iși intarește forțele pentru un nou asalt asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, pregatind scena pentru o lupta prelungita care va provoca cu siguranța pierderi grele de ambele parți, se arata intr-o analiza publicata de Reuters. Orașul port Mariupol nu a fost inca cucerit de ruși, chiar daca…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Aproximativ 20.000 de persoane au putut paraseasca marti Mariupol, mare oras-port din sud-estul Ucrainei aflat sub asediul fortelor ruse, folosind un culoar umanitar, a anuntat presedintia ucraineana, potrivit AFP. ‘Astazi, aproximativ 20.000 de persoane au parasit Mariupol cu masina folosind un culoar…

- Mariupol este sub asediul fortelor armate ale Rusiei, care lanseaza atacuri cu rachete. Primarul a cerut inființarea unui coridor umanitar. „De cinci zile, orasul nostru natal, familia noastra de o jumatate de milion, suporta atacuri nemiloase”, a scris el sambata dimineata, facand apel la continuarea…