Stiri pe aceeasi tema

- Pe 12 aprilie 2022, in Ucraina vor fi deschise noua coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele afectate de razboi. Anunțul a fost facut de viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk. Astfel, urmeaza sa activeze urmatoarele coridoare: De la Mariupol la Zaporojie (cu transport propriu).…

- ​​In cea de-a 37-a zi de razboi, armata Ucrainei anunța ca a respins 7 atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore, in zonele Donețk și Luhansk. Armata mai spune ca a distrus 3 tancuri, doua vehicule blindate, doua sisteme de artilerie și a doborat o drona. Inca un incendiu la un depozit de petrol […]…

- Premierul Kievului anunța un armistițiu in capitala Ucrainei pe parcursul weekend-ului. Totodata, vor fi create 10 coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din localitațile aflate pe linia frontului, scrie Reuters.

- Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Verșciuk, a anunțat ca evacuarea populației civile din zonele unde se duc lupte vor continua și astazi, 11 martie. Au fost stabilite 12 rute care au activat și in zilele trecute. Din portul de la Marea Azov nu s-a reușit evacuarea populației din cauza bombardamentelor…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. In același timp, armata rusa a anunțat ca va „opri focul” și va deschide coridoare umanitare in orașele ucrainene, astazi la ora 10:00, potrivit agenției de presa Interfax. Doua promisiuni…

- Ministerul rus al apararii a anunțat sambata ca bombardamentele se vor opri temporar in orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, incepand cu ora 9.00, ora Romaniei, pentru a permite deschiderea de „coridoare umanitare” prin care sa fie evacuați civilii, relateaza Reuters. „Partea rusa anunța o incetare…

- Romania a fost solicitata de mai multe state pentru a permite trazitarea teritoriului sau cu echipamente militare care au drept destinatie finala Ucraina, dupa ce Ungaria s-a opus, potrivit informatiilor „Adevarul”.