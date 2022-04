Stiri pe aceeasi tema

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.

- Situația continua sa fie critica in Mariupol in ziua 56 de razboi, iar președintele Zelenski spune ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”. Intre timp, forțele ucrainene au respins tentativele de inaintare ale forțelor ruse in Donbas, potrivit…

- Potrivit consilierului presedintelui ucrainean, Mihail Podoliak, libertatea si civilizatia vor fi date inapoi acelor teritorii din sudul Ucrainei care acum sunt ocupate de rusi. Pe de alta parte, la inceputul lui mai, Rusia va organiza in regiunea Herson un pseudo-referendum pentru a infiinta Republica…

- Razboi in Ucraina, ziua 53. Armata rusa continua atacurile cu rachete in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev, ca raspuns la distrugerea crucisatorului Moskva in Marea Neagra, in timp ce Volodimir Zelenski a avertizat ca negocierile de pace vor f

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, luni, sustinerea deplina a Romaniei pentru Curtea Penala Internationala si pentru investigarea imediata a crimelor de razboi, crimelor impotriva umanitatii, comise in teritoriile ocupate de Rusia pe

- Aleksandr Lukasenko spune ca Rusia ofera Ucrainei „o versiune absolut acceptabila a tratatului”. Lukașenko și-a exprimat increderea in iminenta rezolvare pașnica a conflictului. Declarația liderului din Belarus vine pe fondul acuzațiilor occidentale la adresa sa. Occidentul spune ca i s-a permis Rusiei…

- Convoiul militar rusesc aflat la nord-vest de Kiev, care masoara aproximativ 64 de kilometri, a fost "dispersat si redesfasurat", conform imaginilor din satelit, relateaza CNN, prezentind imagini furnizate de Maxar Technologies.

- Rusia acumuleaza resurse pentru a incercui orasul Dnipro (centru) in incercarea de a priva Ucraina de accesul la Marea Neagra si Marea Azov, a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, intr-o postare pe Facebook, potrivit CNN.