- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze.

- Șeful statului are programata luni, de la ora 16.00, o videoconferința cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și un grup de lideri europeni, in pregatirea reuniunii Consiliului European din 24-25 martie, potrivit Administrației Prezidențiale. Consiliul European va discuta joi și vineri…

- Președintele american Joe Biden nu are planuri sa mearga in Ucraina in saptamana urmatoare, cand va fi in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, a anunțat duminica secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, citat de CNN. Precizarile Casei Alben vin in contextul in care sambata fostul președinte…

- „De ce nu – foarte bun prieten al meu, foarte bun prieten al Ucrainei, Joe Biden (...) – de ce nu vine sa ne viziteze aici, saptamana viitoare, ca simbol al solidaritatii?”, a declarat, sambata, pentru CNN, Porosenko la Kiev. „Acesta ar fi un pas extrem de corect pentru a demonstra ca intreaga lume…

- Aleksandr Lukasenko spune ca Rusia ofera Ucrainei „o versiune absolut acceptabila a tratatului”. Lukașenko și-a exprimat increderea in iminenta rezolvare pașnica a conflictului. Declarația liderului din Belarus vine pe fondul acuzațiilor occidentale la adresa sa. Occidentul spune ca i s-a permis Rusiei…

- Astazi, in a 15-a zi de conflict, Rusia și Ucraina s-au așezat din nou la masa negocierilor. Rusia și Ucraina au de trecut peste o prapastie in timp ce negocierile se intensifica. Miniștrii de externe se intalnesc astazi in Turcia, neutralitatea și teritoriul fiind printre temele cheie. Miniștrii de…

- Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului…